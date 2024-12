Homem morre após ser atingido por tiros na frente de bar no Sudoeste baiano

Um homem, de 41 anos, morreu após ser atingido por tiros na noite desta quinta-feira (26) em Guanambi. Vanílson Gomes Nogueira estava sentado na porta do bar de propriedade dele quando um homem atirou várias vezes. Ele ainda conseguiu fugir dos disparos.

Imagens do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, mostram o momento da ação, ocorrida na Avenida Petrônio Portela, no bairro Alvorada. Um homem a bordo de uma motocicleta para perto da vítima, sai do veículo e dispara.

Após ser atingida, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), mas não resistiu aos ferimentos. Até o início da tarde desta sexta-feira (27) não havia informações sobre a prisão do atirador.

A delegacia de Guanambi apura a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.