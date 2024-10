Homem morre após ser atropelado quando caminhava em rodovia no Sul baiano

Um homem, de 26 anos, morreu após sofrer um atropelamento quando caminhava em um trecho da BR-415 de Itabuna, no Sul. O caso ocorreu na última quarta-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, identificada como Davidson Ribeiro da Silva, tinha transtornos mentais e transitava na rodovia.

Conforme o G1, uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu e foi a óbito no local. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, na mesma região.