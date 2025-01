Homem morre durante chuvas no Norte baiano; temporal ainda causou desabamento de casa

Um homem, de 49 anos, morreu após sofrer um afogamento durante as chuvas que atingiram Juazeiro, no Sertão do São Francisco, nesta quinta-feira (30). A vítima, Francisco de Almeida Nunes, se afogou após cair em um açude que transbordou no povoado de Tanque Novo, zona rural do município.

Conforme a TV São Francisco, testemunhas disseram que o homem se desequilibrou e caiu na água. A Defesa Civil de Juazeiro informou que só no povoado onde ocorreu o afogamento choveu em torno de 65 milímetros entre a madrugada e início da manhã desta quinta.

A chuva também causou o desabamento de uma casa em Itamotinga, também na zona rural de Juazeiro. O fato teria sido originado pelo aumento do nível de duas barragens na localidade. Outros locais também sofreram com as chuvas, caso dos bairros Centenário, Malhada da Areia, Antônio Conselho, Padre Vicente, Monte Castelo e Itaberaba. Até o momento, duas famílias ficaram desalojadas. A chuva deve continuar nesta sexta-feira (31) em Juazeiro.

Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, uma força-tarefa foi mobilzada para atender a população afetada pelas chuvas.

Foto: Reprodução / Rede GN

CHORROCHÓ

Ainda no Norte baiano, Chorrochó registrou mais de 100 mm somente nesta quinta. O riacho Maquiné, que marca o limite do município com a cidade de Abaré, transbordou. Durante a chuva, um carro ficou preso no meio da enxurrada. Moradores precisaram usar um trator para retirar o veículo do local. Também deve chover em Chorrochó nesta sexta.