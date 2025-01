Homem morre e deixa 8 feridos em acidente após tentar matar ex-companheira com faca no oeste baiano

Um homem morreu após a colisão entre um carro e uma van, na noite desta terça-feira (31), na BR-242, nas imediações de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A Polícia Militar informou que o homem estaria em fuga após protagonizar uma tentativa de feminicídio com a ex-companheira. Ele a agrediu com golpes de faca e uma martelada na cabeça.

Marcos dos Santos Pinto, de 44 anos, estaria trafegando no km 876 da rodovia próximo ao bairro Jardim das Oliveiras, quando, por volta das 22h, invadiu a contramão e bateu de frente com a van.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, oito passageiros da van ficaram feridos e um deles foi levado ao Hospital do Oeste, em Barreiras, com danos mais graves. Os outros sete foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.

A ex-companheira de Marcos Pinto foi encontrada com vários ferimentos no corpo e na cabeça e está internada em estado grave no Hospital do Oeste. Após a colisão, o corpo do homem ficou preso entre as ferragens dos veículos e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e da tentativa de feminicídio. As informações são do g1.