Homem morre e mulher é socorrida em estado grave após carro ser atingido com tiros em Paripe

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após serem atingidos por tiros durante a tarde deste domingo (17), em São Tomé de Paripe, em Salvador. Segundo publicação do Alô Juca, os dois foram alvejados enquanto o homem, que não teve identidade revelada, estava dirigindo um carro.

A mulher que o acompanhava foi baleada pelo menos quatro vezes e foi socorrida em estado grave por equipes da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). No momento, ela segue internada no Hospital do Subúrbio.