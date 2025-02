Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente entre Irajuba e Planaltino

Um acidente na tarde desta sexta-feira (07) em uma estrada vicinal entre Irajuba e Planaltino, no Vale do Jiquiriçá, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas. O motorista, Valdir, teria se ausentado do local após o acidente.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a colisão ocorreu no povoado de Guaribas, no município de Planaltino, e envolveu um carro Fiat Siena que colidiu contra uma árvore. Um dos cinco ocupantes do veículo, conhecido como Val, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Os outros quatro ocupantes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região. Duas vítimas foram levadas para Planaltino e duas para o Hospital Municipal de Irajuba. Uma das vítimas socorridas em Irajuba precisou ser transferida para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) em Jequié, devido à gravidade dos ferimentos.

O corpo de Val foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde será realizada a necropsia.