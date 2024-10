Homem morre em confronto com a polícia no bairro da Paz, em Salvador

Um homem morreu neste sábado (12) após um confronto entre policiais militares e suspeitos no bairro da Paz, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Atlântico foram acionados após denúncia de que homens armados estavam circulando em motocicletas na Rua Ubatã, no bairro da Paz.

Segundo a PM, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos suspeitos. Houve troca de tiros, e um dos homens foi encontrado ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.