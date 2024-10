Homem morre em fábrica no Sul da Bahia após ser atingido por peça de motor durante manutenção

O funcionário de uma fábrica em Itabuna, no sul da Bahia, morreu na sexta-feira (11), após sofrer um acidente de trabalho. Identificado como Jobson Almeida Bispo, o homem trabalhava como eletromecânico na empresa Barry Callebaut, quando uma das peças do motor se desprendeu e bateu na cabeça dele.

De acordo com o blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a Federação Estadual dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação informou que o acidente aconteceu na tarde de quinta (10), quando ele fazia a manutenção no equipamento.

O rapaz chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital, onde passou por cirurgia, mas não resistiu e teve a morte confirmada na sexta.

O corpo de Jobson foi levado para a cidade de Ibicuí, onde o profissional nasceu. O velório estava marcado para acontecer na quadra de uma escola.

Por meio de nota, a Barry Callebaut lamentou a situação e disse ter prestado assistência ao funcionário e dado suporte à família.