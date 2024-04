Homem morre em unidade hospitalar, após grave acidente na BR-101 em Teixeira

ARIVALDO SILVA OLIVEIRA (47 anos), morreu numa unidade médica na cidade de Teixeira de Freitas, mesmo recebendo todos os cuidados emergenciais, após sofrer múltiplos ferimentos, quando ocupava um veículo envolvido num acidente na rodovia BR-101.

Um veículo de carga Mercedes Benz de modelo ATEGO 2426 e placa PKQ-4163, acabou envolvendo na colisão com um veículo de transporte de passageiros, quando transitavam pelo KM 865, entre os municípios de Teixeira de Freitas e Itamaraju.

Com o forte impacto o micro-ônibus ficou destruído e ARIVALDO SILVA OLIVEIRA, ficou preso aos destroços. Onde foi necessário atendimento da equipe de bombeiros para realizar o desencarceramento.

Todos os feridos passaram por exames clínicos na unidade hospitalar municipal. No entanto, devido a gravidade das lesões ARIVALDO SILVA OLIVEIRA acabou não resistindo.

Seguindo os procedimentos a unidade de saúde, notificou as autoridades policiais e uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada pela delegada Andressa Carvalho, além da transferência do corpo para o Instituto Médico Legal.

As causas do acidente deverão ser investigadas. Unidades da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local do acidente, orientando os condutores sobre o cuidado e atenção ao se transitar no trecho.