Homem processa Gusttavo Lima após sofrer acidente com trator; vítima alega que seguro do artista não prestou auxílio

O cantor Gusttavo Lima lida com um novo problema na Justiça. Envolvido na Operação Integration, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos de azar, o sertanejo foi citado em um processo movido que pede uma indenização por danos morais avaliada em mais de R$ 270 mil, por problemas com um seguro automotivo.

O Bahia Notícias teve acesso ao processo que corre na Comarca de Ribeirão Pires, 1ª Vara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A ação gira em torno de um acidente sofrido pelo requerente da ação, no dia 25 de março de 2024 e o valor exato pedido por Marcio Fernandes Jardim é de R$ 272.380,00.

No processo, o homem afirma que contratou seguro automotivo com a Bem Protege Seguros e a BP Seguradora e após o acidente as empresas ofertaram uma indenização equivalente a 60% do valor da tabela FIPE. Valor que, segundo ele, não condiz com a proposta que teria sido feita na assinatura do contrato do seguro.

“As razões pelas quais, pleiteia em sede de tutela provisória de urgência que as requeridas sejam obrigadas a depositar em Juízo numerárioequivalente a 60% do valor da tabela FIPE do veículo do autor”, informou a ação. A tutela de urgência foi negada.

Marcio ainda alega estar passando por problemas financeiros desde que o acidente aconteceu. Vale lembrar que este não é o único processo enfrentado pela empresa.