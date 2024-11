Homem que aparece em cenas de sexo com produtor diz que se arrependeu

O vazamento de um vídeo íntimo do produtor musical Matheus Marinho, conhecido pelo trabalho com a banda de pagode Os Afrikanos, ganhou mais um capítulo neste sábado (9/11). Em meio à repercussão, o homem que aparece nas imagens ao lado de Marinho divulgou um vídeo oferecendo uma nova versão sobre o ocorrido.

De acordo com o relato do parceiro de gravação, Matheus teria proposto a gravação das cenas para divulgar em suas redes sociais, mencionando que possuía contas no X e no Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto e exclusivo. Após um tempo, Marinho teria se arrependido e solicitado a exclusão do conteúdo. No entanto, cópias e imagens já haviam sido baixadas ou printadas, o que acabou levando ao vazamento.

