Homem que atirou durante culto evangélico em SP morre em ação policial na Bahia

Um homem, de 36 anos, morreu em confronto com policiais militares nesta quarta-feira (23) em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. Werley Silva Souza é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida em uma igreja evangélica em Mogi das Cruzes, o interior paulista, em 2018.

Segundo o G1, ele atirou contra um pastor durante um culto transmitido ao vivo. Informações preliminares apontam que uma denúncia de um homem armado circulando pelo bairro Alto Maron tenha servido para a localização do suspeito.

Conforme a polícia, ao perceber a aproximação de militares, Werley correu para o interior de um imóvel, de onde passou a atirar contra os agentes. Houve confronto e ele acabou atingido. O homem teria sido socorrido para o Hospital de Base de Vitória da Conquista, mas não resistiu. Com ele, os agentes apreenderam um revólver, cinco estojos de calibre 38 deflagrados e uma munição intacta.

Ainda segundo informações, Werley também estava foragido após ser condenado por homicídio, mas não há detalhes sobre este caso.

Quando atirou em um pastor em novembro de 2018, o homem disse à polícia que havia entrado na igreja para roubar. Durante o ataque, as pessoas presentes no culto entraram em pânico. Algumas se jogaram no chão. No entanto, um grupo deteve o homem que chegou a ser espancado. Depois, ele foi levado para um hospital e preso em seguida.