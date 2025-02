Homem que estuprou turista no Carnaval de 2024 é condenado a 10 anos de prisão

O homem acusado de estuprar e furtar uma turista durante o Carnaval de Salvador em 2024 foi condenado, nesta quinta-feira (6), há dez anos, oito meses e dez dias de prisão. O condenador foi denunciado formalmente pelo Ministério Público estadual (MP-BA), na figura dos promotores de Justiça Elmir Duclerc e Márcia Teixeira, por estupro de vulnerável e furto. A defesa do acusado ainda pode recorrer.

A vítima em questão era uma mulher transsexual que, na ocasião, deixava o circuito da festa. O caso ocorreu na madrugada do dia 14 de fevereiro, quando a vítima saia de um camarote no circuito Barra-Ondina e pegou um suposto “mototáxi” para voltar ao hotel. O condutor da moto, percebendo o estado de embriaguez da mulher, transportou ela até um hotel diferente do que lhe foi solicitado e, lá, praticou os crimes.

A denúncia foi apresentada pelo MP-BA após análise do trabalho realizado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que recebeu a vítima, e Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), que promoveu a investigação e demais diligências necessárias, utilizando imagens de câmeras de segurança do circuito Barra-Ondina para conseguir identificar o mototaxista, bem como ouvindo funcionários do hotel e o taxista que conduziu a mulher até a delegacia quando a mesma deixou o hotel.