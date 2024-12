Homem que quebrou relógio em atos de 8 de janeiro vai começar a cumprir pena

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o cumprimento de pena de Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele foi condenado por danificar um relógio do século XVIII no Palácio do Planalto, um ato que ocorreu durante os atos de 8 de janeiro de 2023. A sentença imposta a Ferreira é de 17 anos de prisão, abrangendo cinco crimes graves, entre eles a abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimonio público. A decisão estipula que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado.

Antônio Cláudio Alves Ferreira, que já se encontrava detido em Uberlândia, Minas Gerais, terá o tempo de prisão preventiva descontado de sua pena total. A condenação é definitiva, sem possibilidade de recurso. Antes de iniciar o cumprimento da pena, Ferreira será submetido a exames médicos oficiais, uma medida padrão para avaliar seu estado de saúde e garantir que ele esteja apto para o encarceramento.

Publicado por Luisa Cardoso