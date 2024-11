Homem que tentou sequestrar criança passou a noite em rave, diz amigo

São Paulo — O homem impediu o sequestro uma criança de 3 anos, após o amigo dele agredir uma babá e arrancar o menino dos braços dela, na zona norte de São Paulo, afirmou à polícia que os dois passaram a noite em uma rave. Ele também não soube dizer o motivo do crime, segundo o delegado da Polícia Civil que investiga o caso.

“Esse rapaz colaborou bastante. Eles estavam juntos, saíram de uma balada rave, [ficaram] a noite inteira, saíram pela manhã. Ele evitou o crime maior. A Polícia Civil o trata como testemunha”, revelou o delegado Luiz Eduardo, do 40º DP (Vila Santa Maria).

Nas imagens do ocorrido (assista acima), o amigo corre para impedir o suspeito, no meio da rua. Em seguida, ele chega a agredi-lo com um chute e empurrões. O amigo chegou a ser detido no dia do crime junto com o suspeito, mas foi liberado após prestar depoimento.

O suspeito foi preso e, na delegacia, permaneceu em silêncio quando questionado. “Ele não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu”, afirmou Luiz Eduardo.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi indiciado por tentativa de sequestro — com agravante por se tratar de um menor de idade, e periclitação de vida, pelo fato de colocar em risco a integridade física do menino, ao levá-lo para o meio da avenida.

“[Ele] poderia ter sido atropelado com essa criança”, completou o delegado Luiz Eduardo.

Abordagem em plena luz do dia

Uma câmera de segurança flagrou o crime, na Avenida Nossa Senhora do Ó. Pelas imagens, é possível ver que a mulher, que seria uma babá, está caminhando de mãos dadas com o menino pela calçada, quando o suspeito começa a segui-los. Ele estica a mão para a criança, que se afasta, assustada.

A babá, então, pega o garotinho no colo e volta a caminhar na direção oposta, e novamente é seguida pelo homem. Nesse momento, o suspeito puxa a mulher pelos cabelos e a joga em um gramado, junto com a criança.

Em seguida, ele dá um chute na mulher e pega o menino. Com a criança no colo, o suspeito caminha em direção à avenida, quando surge o amigo dele e impede a ação. A babá consegue recuperar o garoto, que está visivelmente chorando.

Familiares do menino, incluindo a babá, compareceram à delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito. A Polícia Civil não descarta a hipótese de ter sido uma ação isolada. “As diligências prosseguem”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).