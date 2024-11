Homem que vazou vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini pode ser preso

Eita! Deu ruim! O homem que vazou um vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini poderá ser preso. Júlio Cesar de Oliveira foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) e de acordo com a promotora Ana Maria Aiello Demadis, a atitude foi considerada grave e prejudicial ao ator.

Porém, Júlio Cesar nega que tenha divulgado o registro, mas não soube explicar como as imagens foram parar nas redes sociais. Ele afirma que teve o celular hackeado.

A magistrada responsável pelo caso explicou que as provas, anexadas aos autos, indicam que Oliveira pode ter agido deliberadamente ao compartilhar a mídia.

Indícios apontam que o rapaz já agiu da mesma forma, em 2016, fazendo com que pareça que tal prática seja recorrente. Vixe…

O MPSP não ofereceu um acordo de não persecução penal, que é uma medida alternativa prevista no Código Penal, para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a quatro anos.

A justificativa é que Júlio Cesar de Oliveira não tenha confessado formalmente o crime, além da gravidade do ato, uma vez que a “natureza e extensão danosa da sua conduta” não permite tal concessão.

Caso ele seja condenado, poderá ter que cumprir cinco anos de prisão. As informações foram publicadas pela colunista Mônica Bérgamo.

Julio César Oliveira tem 29 anos e nas redes sociais se intitula como figura pública. O mocinho conta um pouco mais de 300 mil seguidores e em uma das fotos publicadas no Instagram, ele aparece usando uma faixa de vice-Mister Beleza do Rio Grande do Sul.

Vídeo íntimo

Nas imagens do sexo virtual, que chegaram através de uma gravação de tela para esta colunista, em dezembro do ano passado, é possível ver o ator em clima de intimidade com outro bonitão, bem novinho. Enquanto se falam por meio da tela do celular, o artista segura seu “cajado” e mostra suas habilidades com as mãos.

Rindo à toa, o mocinho faz caras e bocas ao ver a cena; e depois que Giane chega ao clímax, mostrando detalhadamente o ato, o rapazinho passa a língua nos lábios saciado, enquanto ouve do artista um “foi maneiro”. Antes de começar a brincadeirinha, Reynaldo perguntou: “Quer ver meu pau?”. Ao que o homem respondeu: “Quero! Deixa eu ver seu pau, deixa!”.

Alguns anos atrás, Gianecchini expos sua sexualidade e afirmou ser pansexual e não gay, como costumavam o rotular. “Não me considero assim [gay]. Me considero tudo ao mesmo tempo. Se é preciso ter uma palavra para mim, então é ‘pan’ [pansexual], porque ‘pan’ é ‘tudo’”, disse na ocasião para a agência de notícias Efe.

“Eu acredito na liberdade de cada um ser o que quiser. Acredito que todos temos muitas facetas internas, e que a sexualidade reflete muito isso. Eu não tenho medo de olhar além. Não me encaixo em nenhuma definição”, completou.

A coluna, que preza pela intimidade das pessoas, optou por não divulgar o vídeo para maiores de 18 anos, a fim de não chocar a tradicional família brasileira e nem os conservadores de plantão.

