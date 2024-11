Homem quebra parede, invade farmácia e furta R$ 6 mil; caso ocorreu em Conquista

Um homem furtou uma farmácia em Vitória da Conquista, no Sudoeste, e levou em torno de R$ 6 mil. O arrombamento ocorreu na madrugada do último sábado (9) no estabelecimento, situado na Avenida Brumado. Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, câmeras de segurança registaram a ação criminosa.