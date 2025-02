Homem recebe rim de porco em transplante nos EUA e passa bem

Um homem de 66 anos passou por transplante no qual recebeu um rim de porco nos Estados Unidos. O procedimento, realizado por cirurgiões em Boston, ocorreu em janeiro. Mas o Massachussets General Hospital divulgou informações sobre ele apenas nesta sexta-feira (07).

Este foi o quarto transplante de rim de porco feito nos EUA. E é o primeiro de três que serão realizados no hospital em questão. A sequência integra um novo ensaio clínico sancionado pela Food and Drug Administration (FDA), a Anvisa dos Estados Unidos.

Após passar por transplante de rim de porco, paciente se sentiu ‘com motor novo’ nos EUA

O homem com rim de porco transplantado se chama Tim Andrews e mora na cidade de Concord, capital de Nova Hampshire. Ele passou pela cirurgia em 25 de janeiro e recebeu alta uma semana depois.

Após o procedimento, ele se sentiu melhor do que havia se sentido nos últimos anos – período no qual enfrentou diversas sessões de hemodiálise por conta de insuficiência renal. “É como um motor novo – de repente, eu tinha uma máquina de energia jorrando em mim”, disse ele, em entrevista ao jornal New York Times.

Tim Andews passou pelo transplante de rim de porco em 25 de janeiro de 2025 (Imagem: Massachusetts General Hospital)

O rim transplantado para Andrews veio de um porco que passou por 69 edições de genes. Dessas, 59 foram para inativar retrovírus suínos. A ideia é reduzir o risco de infecção em humanos.

O objetivo é “tornar os órgãos de porco geneticamente editados uma solução viável e de longo prazo para os pacientes”, disse o dr. Tatsuo Kawai, cirurgião que liderou as operações no Massachussets General Hospital, em comunicado. Mas ele reconhece que ainda há “um longo caminho a percorrer”.

Transplantes de rim de porco nos EUA

Mais de 100 mil pessoas estão em filas de espera por órgãos para transplante nos EUA. E rins são os mais requisitados. Porém, não há doadores suficiente para a demanda. Não humanos, pelo menos.

Não há doadores de rins suficiente para a demanda para transplante nos Estados Unidos (Imagem: Antonio Marca/Shutterstock)

Para ajudar a aliviar a escassez, várias empresas de biotecnologia têm editado genes de porcos para dificultar a rejeição dos seus órgãos em corpos humanos.

O novo ensino clínico sancionado pelo FDA usa dois estudos. Um envolve órgãos produzidos pela empresa de biotecnologia eGenesis. O outro, patrocinado pela United Therapeutics Corporation, vai começar em 2025 com seis pacientes, número que pode chegar a 50.

Mesmo que os órgãos de porco se mostrem seguros e eficazes para transplantes, ainda não se sabe quanto custariam e se seriam cobertos por planos de saúde nos EUA. Faz parte do “longo caminho” reconhecido pelo dr. Kawai.

