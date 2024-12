Homem se entrega a polícia após 5 horas de sequestro em galeria comercial de Vitória da Conquista

Após um susto e tensão de 5 horas na cidade de Vitória da Conquista na tarde desta quinta-feira (19), o homem armado que invadiu uma galeria comercial no centro da cidade e fez três mulheres reféns se entregou. A ação envolveu negociações, o homem segue preso.

O incidente, que ocorreu em uma galeria localizada entre a Avenida Lauro de Freitas e a Central de Abastecimento Edmundo Silveira Flores, mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas, feridas durante a ação, foram prontamente socorridas e encaminhadas para atendimento médico em uma unidade hospitalar da cidade.

O autor do crime foi detido e conduzido para o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISP), onde serão tomadas as medidas cabíveis, as informações são do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias.

A Polícia Civil investiga as causas do incidente e as circunstâncias que levaram o homem a invadir a galeria comercial e fazer as reféns.