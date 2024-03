Homem se entrega a polícia e liberta reféns em rodoviária do Rio

Após três horas, o homem que fez 17 pessoas de reféns na rodoviária do Rio de Janeiro, se entregou a polícia e libertou as pessoas por volta das 18h desta segunda-feira, 12. À imprensa, o porta-voz da Polícia do Rio de Janeiro falou sobre as negociações. “Anunciamos que a ocorrência está encerrada. O homem está preso e todos os reféns foram libertados seguros e agora vão passar por atendimento prévio pelos bombeiros”, disse. “Ao longo da negociação, o tomador de reféns se entregou, ainda não temos informações sobre que é o preso e o que ele estava fazendo ali”, acrescentou. A PM também informou que a arma utilizado no crime foi apreendida e que as vias que tinham sido interditadas nos arredores da Rodoviária do Rio foi liberada.

Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, elogiou o trabalho dos policiais. “Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro! Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações”, escreveu. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h, para atender a ocorrência na rodoviária Novo Rio, na região Central. A área está isolada e todas as viagens foram suspensas, com agentes do BOPE e bombeiros presentes no local. Ainda não se sabe o que motivou o sequestro e o suspeito não teve a sua identidade revelada. De acordo com informações, os passageiros ouviram disparos e houve tumulto no local.

O sequestro foi realizado em um ônibus da viação Sampaio, que seguiria viagem para Belo Horizonte, Minas Gerais. Um homem, na faixa dos 30 anos, ficou gravemente ferido e está internado no Souza Aguiar. Outra pessoa também ficou ferida pela arma de fogo. Crianças e reféns estariam entre os reféns. A recomendação da concessionária da rodoviária é que os passageiros com passagens compradas entrem em contato posteriormente com as viações para remarcar, sem custo adicional. Em janeiro, na mesma região, um ônibus vindo de Angra dos Reis foi sequestrado por criminosos, que ameaçaram o motorista e roubaram pertences dos passageiros. A Polícia Civil investiga se o grupo envolvido nesse incidente é o mesmo que cometeu outros crimes semelhantes na região.

בברזיל, אדם חמוש חטף אוטובוס בתחנה המרכזית

ולקח 17 בני ערובה, בריו דה ז’נרו.

נציג המשטרה מאשר כי שני בני אדם נורו, אחד מהנפגעים, ב-3 יריות..#Brazil #RiodeJaneiro pic.twitter.com/fJoVbuyZu7 — מה חדש. What’s new (@Gloz111) March 12, 2024