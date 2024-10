Homem sequestra a própria filha de 3 anos e pintor no interior da Bahia; polícia faz buscas

Uma menina de 3 anos de idade e um pintor de 41 anos estão desaparecidos na cidade de Eunápolis, na Costa do Descobrimento baiano. De acordo com informações policiais, os dois foram sequestrados por Amós Santos Moreira, de 24 anos, neste sábado (19). A polícia está fazendo buscas na cidade.

Segundo apuração do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Amós desconfiava que o pintor Gilglebes Buriti Zamerim mantinha um relacionamento com a sua ex-esposa. O suspeito já tinha mandado de prisão decretado por sequestro.

Na sexta-feira (18), Gilglebes fez um churrasco em sua casa, no bairro Delta Park, com a presença da ex-companheira de Amós, uma mulher de 20 anos que não teve o nome divulgado, e de uma amiga dela.

Gilglebes, pintor sequestrado.

Conforme relatos, no dia seguinte, sábado, por volta do meio-dia, Gilglebes saiu para levar a amiga até o bairro Juca Rosa, enquanto a ex de Amós permaneceu na sua casa. Quando o pintor chegou ao destino, Amós o atacou com coronhadas, colocou o pinto no banco traseiro do carro e liberou a passageira.

As informações policiais ainda indicam que depois do ataque, Amós foi até a casa de parentes, onde sequestrou a filha de 3 anos – filha do seu antigo relacionamento – e seguiu em direção ao bairro Delta Park para tentar localizar a ex-companheira, que fugiu do local ao saber que ele estava indo até lá.

Ainda, segundo a polícia, durante o sequestro Amós enviou um vídeo em visualização única pelo WhatsApp para a ex-mulher, mostrando Gilglebes ensanguentado dentro do carro. Desde então, o pintor e a criança estão desaparecidos.