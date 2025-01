Homem suspeito de furto de motocicletas é detido em Brumado

Na manhã deste sábado (11), a Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou a detenção de um homem de 38 anos, suspeito de envolvimento em uma série de furtos de motocicletas na cidade de Brumado. A ação ocorreu por volta das 9h40, na Avenida Coronel Tibério Meira, no centro da cidade, após populares denunciarem o furto de uma motocicleta modelo Bros vermelha, ocorrido nos fundos de uma agência bancária.

De acordo com informações repassadas pela corporação ao site Achei Sudoeste, a equipe da Ceto, que realizava abordagens na Praça Francisco Souza Meira, deslocou-se imediatamente para o local indicado. Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito já contido por populares. Durante a abordagem, foram apreendidos com o homem uma mochila preta contendo uma chave mixa, uma pedra, uma jaqueta preta e o capacete branco pertencente à vítima do furto.

Ao ser questionado, o suspeito confessou não apenas o furto em questão, mas também a autoria de outros quatro furtos de motocicletas realizados nos últimos dias em Brumado. Segundo ele, os veículos eram transportados para Vitória da Conquista, de onde eram revendidos a receptadores e encaminhados para Feira de Santana. A motocicleta recuperada, o suspeito e a vítima foram conduzidos à Delegacia Territorial de Brumado, onde foi lavrado o flagrante.

A operação policial também levou outras vítimas de furtos semelhantes a comparecerem à delegacia para prestar depoimentos e tentar recuperar seus veículos. As investigações prosseguem, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema de furto e receptação de motocicletas. A ação reforça o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade na região.