Homem tenta fugir de blitz perde controle do carro e morre em Feira de Santana

Um homem morreu, na noite deste sábado (12), após tentar escapar de uma blitz policial na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana. O homem foi identificado como Fernando Alves Souza Coelho, um empresário conhecido como “Lengocell”.

De acordo com informações coletadas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, uma equipe da Cipe Leste, que realizava rondas no Corredor dos Araçás, recebeu um alerta da Central Integrada de Comunicação (Cicom) sobre um veículo que havia fugido de uma abordagem policial, dirigindo em alta velocidade e na contramão na Avenida Noide Cerqueira.

A guarnição tentou estabelecer um bloqueio, mas o motorista furou a barreira, colidindo o carro contra os próprios policiais. Em resposta, os agentes dispararam contra o veículo. O condutor perdeu o controle do carro, que só parou ao atingir uma calçada.