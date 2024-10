Homem tenta incendiar pessoas em situação de rua em Botafogo

Um incidente alarmante ocorreu no último fim de semana na Rua São Manuel, em Botafogo, onde um homem tentou incendiar pessoas em situação de rua. Embora as vítimas tenham conseguido escapar, seus pertences foram destruídos pelas chamas. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil, sob a responsabilidade da 10ª DP, localizada em Botafogo. Na madrugada de domingo, dia 13, o agressor utilizou um cabo de vassoura para atear fogo em indivíduos que se encontravam na rua, após lançar um líquido inflamável sobre eles. O ato violento foi capturado por câmeras de segurança da área. Este não foi um ato isolado, pois no dia anterior, o mesmo homem já havia tentado realizar a mesma ação no mesmo local.

Os bombeiros foram chamados para conter um princípio de incêndio, mas ao chegarem, não encontraram mais chamas. A Polícia Civil está tratando o caso como uma tentativa de homicídio, além de investigar os crimes de dano, incêndio e maus-tratos a animais, uma vez que a área também abriga animais de rua. As autoridades estão empenhadas em esclarecer os detalhes desse ato de violência e garantir a segurança da comunidade. A situação destaca a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua e a necessidade de medidas de proteção e apoio a esse grupo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane