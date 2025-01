Homem tenta matar ex-mulher a facadas, foge e é preso em trecho da BR-101 na Bahia

Um homem que tentou matar a ex-companheira a golpes de faca em Maragogipe, no Recôncavo, foi preso quando tentava fugir da polícia. O flagrante ocorreu nesta segunda-feira (27) em um trecho da BR-101 de Alagoinhas, no Agreste baiano. O acusado de tentativa de feminicídio dirigia um carro Toyota Yaris, de propriedade da vítima, quando foi abordado por policiais rodoviários federais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Os policiais então entraram em diligência e conseguiram interceptar o carro do acusado depois de três quilômetros de perseguição.

Ao se aproximarem do carro, a equipe observou marcas de sangue na lataria e no interior do veículo. O motorista também apresentava um ferimento na mão. Questionado, disse que havia se envolvido em uma briga. Ainda segundo a PRF, ele tinha também descumprido medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Em seguida, o homem foi levado para atendimento médico e após alta hospitalar foi apresentado à autoridade policial para formalização do flagrante.