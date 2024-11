Homem tenta sequestrar criança em São Paulo e é contido por transeunte que presenciou a cena

Um incidente alarmante ocorreu no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, durante o feriado da última quarta-feira (20), quando um homem tentou sequestrar um menino de apenas três anos. A tentativa de crime foi frustrada graças à intervenção de um transeunte que presenciou a cena. Por volta das 9h, câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito se aproximou da babá e da criança. Ele fez perguntas sobre a relação entre os dois, mas a babá, percebendo a situação estranha, decidiu ignorá-lo e se afastar. Em um ato desesperado, o homem agarrou os cabelos do menino e empurrou a babá na tentativa de levar a criança. A rápida ação de um outro homem que estava nas proximidades foi crucial para impedir o sequestro. Ele conseguiu deter o agressor antes que a situação se agravasse. O caso foi formalmente registrado no 40º Distrito Policial, localizado na Vila Santa Maria, onde a tentativa de sequestro foi classificada como crime, com pena prevista de até cinco anos de reclusão, considerando que a vítima é menor de idade. Após o incidente, o pai do menino tomou a iniciativa de alertar os vizinhos sobre o ocorrido, utilizando um grupo de WhatsApp. Ele informou que, apesar do susto, a família estava abalada, mas bem. A comunidade local foi mobilizada para aumentar a vigilância e a segurança na área, em resposta a esse preocupante episódio.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA