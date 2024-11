Homem tinha carne de capivara e pomba armazenadas no freezer de casa

São Paulo — A Polícia Militar Ambiental encontrou, durante vistoria em uma residência no município de Emilianópolis, interior de São Paulo, 4,18 quilos de carne de capivara e uma pomba amargosa congelados no freezer. Todo o material foi recolhido e o dono da casa, um criador amadorista de aves, responderá criminalmente pelo ato.

O flagrante foi feito durante uma fiscalização de rotina no local nessa sexta-feira (22/11), uma vez que o morador, um homem de 33 anos, cria pássaros em casa. Não havia irregularidades relacionadas às aves que estavam em gaiolas, mas os policiais desconfiaram ao avistar um freezer vertical em um quarto externo do imóvel.

Questionado, o criador disse que não havia carne de animais silvestres no eletrodoméstico, mas ao abri-lo os policiais encontraram uma pomba amargosa congelada e a carne de capivara.

Por fim, o homem acabou admitindo que matara a pomba recentemente. Sobre a capivara, disse que ganhou a carne de um conhecido. Ele foi multado em R$ 2.590 por ter em depósito produtos da fauna silvestre nativa sem autorização. Além da multa, ele responderá pelo crime na Polícia Civil.

As carnes foram apreendidas e, posteriormente, destinadas à vala sanitária.

Redes de pesca armadas na piracema

A Polícia Ambiental apreendeu redes, espinhéis e anzóis que estavam armados irregularmente no Rio Aguapeí, em um trecho de Flórida Paulista, também no interior do estado.

O material foi recolhido na terça-feira (19/11), durante patrulhamento náutico. No total, havia 6 redes de nylon de 10m de comprimento por 1,20m de altura e malhas de 80, 90 e 200 milímetros, dois espinheis de 15m de comprimento com 6 anzóis cada e 30 anzóis de galho. Não foi localizado o responsável pela conduta.

Os peixes capturados foram devolvidos ao habitat. Já os apetrechos foram levados à sede da Polícia Ambiental em Dracena. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia local.

A pesca ocorreu durante a piracema, período de reprodução dos peixes em que a prática é proibida. Segundo a Polícia Ambiental, o período de piracema ocorre entre 1º de novembro a 28 de fevereiro de 2025. Nessa época, são proibidos a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas.