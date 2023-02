Homem tira a própria vida em distrito de Itabela

Alex Purificação da Silva, tirou a própria vida, durante o período noturno de sexta-feira (10) de fevereiro, no distrito de São João do Monte (Montinho), área do município de Itabela.

Familiares e amigos localizaram Alex Purificação da Silva, sem sinais vitais. O homem estava ancorado por corda.

Os moradores do distrito mantiveram contato com as autoridades policiais.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo removido para o IML de Eunápolis, onde passou por exames periciais.

As autoridades investigam o caso, onde testemunhas prestaram depoimento, chegando a relatar que a vítima sofria um quadro depressivo.