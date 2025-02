Homem vai à delegacia em cidade baiana e devolve produto furtado; caso ocorreu após flagrante de câmera de segurança

Um homem acusado de furto de cacau se apresentou à delegacia de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, e devolveu o produto. O fato foi noticiado nesta quinta-feira (5). Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o acusado, de 58 anos, tinha sido flagrado por câmeras de segurança da fazenda alvo do furto, situada às margens da BR-367.

Ciente da repercussão, ele resolveu procurar a delegacia do município e levou a carga furtada de cerca de 60 quilos, avaliada em R$ 4 mil. Conforme a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o homem disse que foi até a propriedade rural com um amigo em busca de emprego. Na saída, viu duas sacas de cacau e decidiu levá-los na carroceria do carro.

Ele vai responder em liberdade por furto simples. O dono da fazenda afirmou que já houve outros furtos no local. Para o agricultor, pessoas que compram o produto de terceiros contribuem para esse tipo de crime.

O produtor declarou ainda que implantou um sistema de câmeras em pontos estratégicos da propriedade e que vai comprar um drone para detectar invasões.