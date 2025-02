Homem ‘vaza’ colesterol pelas mãos após comer só carne por oito meses

Um homem de 40 anos, morador da Flórida (EUA), apresentou complicações severas após seguir uma dieta carnívora rigorosa por oito meses, consumindo grandes quantidades de gordura, incluindo até quatro quilos de queijo por dia. Ele procurou atendimento médico com caroços amarelos nas mãos, pés e cotovelos, diagnosticados como xantelasma, uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura e colesterol na pele. O caso foi relatado no Journal of the American Medical Association (JAMA).

Embora o paciente relatasse sentir-se mais disposto, com maior clareza mental e perda de peso, seus exames mostraram colesterol até cinco vezes acima do recomendado. Segundo os médicos, o alto consumo de gordura na dieta foi o principal fator para o agravamento do quadro, que chegou ao ponto de causar infiltração de gordura nas extremidades do corpo. Especialistas alertam que dietas com ingestão excessiva de gorduras são perigosas e aumentam os riscos de doenças cardíacas, AVC e morte prematura.

O cardiologista Roberto Kalil explicou que não há como alcançar saúde com uma dieta tão rica em gordura. “Ele chegou a um quadro de infiltração de gordura nas mãos, o que significa que a quantidade era tão excessiva que o corpo atingiu um ponto limite. Não existe dieta da moda que vença a ciência”, afirmou. Kalil destacou que altos níveis de colesterol podem levar à formação de placas de gordura nas artérias, resultando em infarto ou AVC, as principais causas de morte no Brasil.

Dados do Ministério da Saúde mostram que 40% da população brasileira tem colesterol alto, incluindo crianças e adolescentes, conforme estudo da UFMG. O cardiologista reforça a necessidade de evitar alimentos ultraprocessados e ricos em gordura. “A dieta é o principal fator de risco, mas fatores genéticos também podem influenciar. É essencial controlar os níveis de colesterol para prevenir complicações graves.”

