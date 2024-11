Homenageado, Bellintani fala em transformação social na Vila Canária por meio do Ypiranga

“Sim, com certeza. Fiquei um ano e meio como presidente do Bahia negociando com o Grupo City o acordo pela SAF do Bahia. Conheci de perto todo o funcionamento e quando cumpri meu mandato falei ‘quero investir nesse segmento’”, revelou.

Homenageado na última sexta-feira (8) com a Medalha Thomé de Souza, máxima condecoração da capital baiana, pelos serviços prestados quando atuava na vida pública, Guilherme Bellintani falou com o Bahia Notícias sobre a honraria, sobre a Squadra Sports e o que deseja para o Ypiranga.

Questionado sobre o Ypiranga, Bellintani disse se sentir honrado em gerir o clube.

“O Ypiranga é tradicionalíssimo, me honrou muito quando eles decidiram apostar em nosso projeto de gerenciar o clube pelos próximos dez anos. Vou buscar ao máximo honrar as cores dessa camisa e o que a gente quer primeiro é o trabalho de transformação social na vila canária. Não só aqueles meninos que sonham em ser jogadores de futebol, mas também os que não vao ser e precisam do esporte no dia a dia como instrumento de transformação. Além disso, a gente quer também o clube mais forte no cenário do futebol, investindo em jovens”, finalizou.

Em maio deste ano, a Squadra Sports de Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, assumiu a gestão do Esporte Clube Ypiranga. Em 2025, o clube deverá tentar jogar a Série B do Campeonato Baiano de 2025.