Homenageado na Câmara, Gilberto Kassab fala sobre a manutenção de Ângelo Coronel no senado

Homenageado com a Medalha Thomé de Souza na Câmara Municipal de Salvador, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, comentou sobre a escolha da composição da chapa no senado em 2026 e enalteceu o trabalho da sigla no estado, em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (25).



“O senador Ângelo Coronel nos enche de orgulho e irei ficar muito feliz se ele conseguir mais oito anos na Casa, porém quem vai definir é Otto Alencar, que é o presidente estadual do PSD. Na hora certa, ele vai coordenar o posicionamento do partido, como sempre tem sido feito com habilidade e competência,” afirmou o dirigente partidário, que também é secretário de governo e relações institucionais do estado de São Paulo.

“Essa homenagem é fruto de um trabalho coletivo, do partido. E os companheiros da Bahia têm sido a alma do partido. E parte de uma pessoa tão especial como Edvaldo Brito, poucos indivíduos no país tem uma trajetória rica, seja no campo jurídico ou na política. Também preciso exaltar Otto Alencar, um líder e um amigo. A congratulação nos enche de emoção e de responsabilidade.”