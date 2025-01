Homens armados invadem assentamento do MST em Tremembé matam três pessoas

Um ataque violento em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Tremembé, São Paulo, resultou na morte de duas pessoas e deixou cinco feridas na noite de sexta-feira (10). De acordo com informações do MST, homens armados invadiram o Assentamento Olga Benário, disparando contra os moradores enquanto muitos deles dormiam.

As vítimas fatais foram identificadas como Valdir do Nascimento, de 52 anos, Denis Carvalho, de 29, e Gleison Barbosa de Carvalho, 28. As cinco pessoas que ficaram feridas, com idades variando entre 18 e 49 anos, foram rapidamente levadas a hospitais da região para receber atendimento médico. A gravidade da situação gerou uma resposta imediata das autoridades locais.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que a Polícia Civil está à frente das investigações, que foram registradas como homicídio e tentativa de homicídio. Um homem foi detido em flagrante sob a acusação de porte ilegal de arma, mas ainda não há informações sobre a identidade dos atacantes.

João Paulo Rodrigues, representante do MST, solicitou a intervenção da Polícia Federal para que as investigações sejam conduzidas de forma mais abrangente. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também se manifestou, descrevendo o ataque como “um crime gravíssimo” e pedindo ações efetivas para esclarecer os fatos. A repercussão do ataque gerou reações de parlamentares de diversas legendas, que exigem uma apuração rigorosa e a responsabilização dos envolvidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA