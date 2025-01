Homens armados roubam caminhão e deixam motorista amarrado em matagal no interior do estado

Um caminhão Volkswagen branco foi tomado de assalto na manhã de sábado (4), no distrito de Magalhães, em São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. O veículo pertence a José Roberto Simões, residente em Feira de Santana.

De acordo com o relato de José Roberto obtido pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, ele foi contatado por uma mulher para realizar um transporte de material no distrito. Após chegar ao local indicado, nas proximidades do clube Águas Claras, ele ligou para a mulher pedindo mais informações sobre o endereço exato.

Enquanto aguardava, um homem em uma motocicleta se aproximou, perguntou se o caminhão estava ali para fazer o carreto e, pouco depois, em uma outra estrada, Roberto foi surpreendido por criminosos armados. Ele foi levado para uma área de mata, onde permaneceu amarrado até as 15h.

O caminhão foi localizado na tarde de domingo (5), abandonado na Estrada do Feijão, em Ipirá. Segundo o proprietário, o veículo foi levado para a delegacia da cidade, mas não apresenta condições de ser transportado de volta a Feira de Santana.

As investigações sobre o caso estão em andamento