Homicida e agressor de mulher são presos nas duas primeiras horas de micareta em Feira

Um homicida e um homem com mandado por violência contra mulher acabaram flagrados pelas câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial, nas duas primeiras horas da Micareta de Feira de Santana. Essa é a segunda vez que a ferramenta é empregada no maior carnaval fora de época da Bahia. Em 2019, a ferramenta contribuiu para a captura de 33 foragidos da Justiça.

O homicida foi captado com mais de 95% de similaridade, ao passar por um dos Portais de Abordagem equipados com a tecnologia. Cerca de meia hora depois, em outro ponto, um homem procurado por violência contra a mulher e ameaça acabou alcançado pelas equipes de rua após um alerta emitido pela ferramenta.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, frisou a importância das câmeras para barrar o acesso de pessoas perigosas e que possam colocar em risco a tranquilidade dos foliões. “É um sistema eficaz, mais uma ferramenta empregada pela SSP para a proteção dos baianos e turistas que vierem à Micareta”, frisou.

Os principais pontos do Circuito Maneca Ferreira são monitorados com o Sistema de Reconhecimento Facial. Foram montados mais 50 pontos de videomonitoramento, 20 deles com câmeras inteligentes. Os oito Portais de Abordagem, principais acessos à festa, estão equipados com as ferramentas capazes de fazer análise dos rostos que ingressam no circuitos e apontar a presença de foragidos da Justiça.

Duas Plataformas de Observação Elevadas (POE) também foram estacionadas em pontos estratégicos. O superintedente de Gestão Tecnológica e Organizacional da Secretaria da Segurança Pública, coronel Marcos Oliveira, lembrou que as informações da ferramenta serão transmitidas para as equipes em campo que estarão equipadas com a Terminais Móveis de Comunicação LTE.