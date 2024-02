Homicida é primeiro localizado no Carnaval de Porto Seguro pelo Reconhecimento Facial

Outras duas capturas aconteceram nos circuitos da capital, na noite deste sábado (10). No total, 10 foragidos foram encontrados no Carnaval da Bahia.

Um homem procurado por homicídio foi o primeiro capturado no circuito do Carnaporto, em Porto Seguro, com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. A prisão aconteceu na noite deste sábado (10).

O procurado tentou entrar na festa e acabou flagrado pela ferramenta implantada em um dos acessos da folia.

Na capital, também na noite deste sábado, outros dois homens foram captados pela tecnologia. Eles tinham ordem de captura por dívida com pensão alimentícia.

Com as últimas prisões, a ferramenta já alcançou 10 pessoas com mandados de prisão. Cinco homicidas, dois procurados por prática de roubo, um por tráfico de entorpecentes e organização criminosa e dois homens por dívida de pensão alimentícia

Por | Ascom – Márcia Santana