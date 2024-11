Horace Andy é atração principal da Green Night, after party da ExpoCannabis Brasil

Destinada principalmente ao mercado de cannabis medicinal, bem como à crescente indústria do cânhamo e seus derivados, a ExpoCannabis Brasil 2024 chega a sua segunda edição em São Paulo e organiza a, parte cultural do evento com uma atração musical internacional de peso para compor a programação. No dia 16 de novembro, o cantor e compositor Horace Andy realiza um show repleto de hits e repertório popular para a comunidade de amantes do reggae no Espaço Usine Lenda viva do reggae jamaicano, Horace Andy é conhecido pela habilidade de imprimir toques de mistério em sua voz. ““, ““, “” (em parceria com o grupo britânico) e “” são suas canções mais famosas. A festa também contará com a participação dos DJscomo atrações nacionais. A ExpoCannabis acontece nos dias 15, 16 e 17 de novembro, no São Paulo Expo, em São Paulo. Os ingressos para a Green Night, no dia 16 de novembro, já estão disponíveis. E os bilhetes para a ExpoCannabis também podem ser adquiridos.comem São Paulo: 16 de novembro de 2024 (sábado): Espaço Usine – Rua Barra Funda, 973 – Barra Funda – São Paulo/SP: 21h (abertura da casa): A partir de R$ 100,00 () | R$ 200,00 () Compra de Ingressos: https://www.ingresse.com/green-night-horace-andy