Horóscopo 2023: confira a previsão de hoje (1º/05) para seu signo

01/05/2023 2:00, atualizado 28/04/2023 16:53

Áries (21/03 – 20/04) Prazer nas pequenas coisas, reflexões sobre investimentos e decisão da retomada de uma atividade marcarão este feriado, que será produtivo: você vai inventar o que fazer com o tempo livre e dar um adianto nas tarefas. A saúde mais frágil cobrará cuidados; evite excessos com bebida e comida. Bom mesmo será manter a vitalidade com caminhadas ou esportes.

Touro (21/04 – 20/05) Aproveite o feriado para arejar a cabeça, descontrair e curtir as coisas boas da vida. Clima divertido e espaço para realizar suas vontades darão uma trégua nas preocupações com o futuro. Caminhe, brinque, descubra lugares bonitos e fique longe de gente chata e de discussões repetitivas. Escolhas ficarão mais claras. Comece um novo ciclo e aposte em ideias inovadoras.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Assuntos do passado voltarão à tona. Arrume o que fazer e não alimente emoções negativas. Aproveite o feriado para curtir o carinho da família, sonhar alto e fortalecer a autoestima. Um longo ciclo chegará ao fim, deixando um lastro de autoconhecimento e consolidação da carreira. A intuição contará pontos nas escolhas e decisões financeiras. Poder de atração em alta!

Câncer (21/06 – 22/07) Conversas de hoje despertarão sonhos. Aproxime amizades com palavras sensíveis e carinhosas, aprenda algo novo e escolha suas companhias com critério. Aproveite o feriado para fortalecer sua posição num novo grupo e somar forças. Discussões interessantes darão no que pensar. A semana trará oportunidade de expansão profissional, formalizações e nova conquista.

Leão (23/07 – 22/08) Tome cuidado com fraudes e confusões nas contas. Assuntos financeiros estarão em destaque neste feriado. Programe pagamentos, planeje investimentos futuros e mantenha o controle do orçamento. Não será momento de gastar sem pensar. Metas profissionais serão revistas com Mercúrio retrógrado, que também favorecerá renegociações de contratos e poderá alterar rumos.

Virgem (23/08- 22/09) Transforme desilusões em incentivo para mudanças. Os sonhos estarão em destaque neste feriado. Dê mais espaço à vida íntima, acolha suas necessidades emocionais e considere novas propostas com carinho. Escolhas e datas de viagem poderão ser alterados e cobrar decisões rápidas. Espere por grande empatia nas interações. A semana trará mais poder e prestígio.

Libra (23/09 – 22/10) Medite, descanse, respire e recarregue suas baterias. O feriado será perfeito para relaxar num lugar bonito, falar de sentimentos e aumentar a confiança numa relação especial. Encontre respostas existenciais e reflita sobre rumos futuros. A semana trará encontros de prestígio, convite de participação num evento e propostas atraentes. Dê um passo maior na carreira!

Escorpião (23/10 – 21/11) Ambiente carinhoso, troca de confidências com uma amizade e sensibilidade amplificada marcarão este feriado, que revelará sentimentos e desejos de se aventurar em novas experiências. Conexões com pessoas queridas de longe estarão abertas; tome a iniciativa e encurte distâncias nos relacionamentos. Oportunidades de trabalho virão no pacote.

Sagitário (22/11 – 21/12) Pare, reavalie planos e aproveite o feriado para curtir momentos divertidos com os filhos ou o par e até mesmo se apaixonar novamente, se estiver em busca de um novo relacionamento amoroso. O futuro ainda parecerá incerto. Foque no "aqui e agora" e dê chances ao acaso; a vida poderá surpreender com um presentinho inesperado. Criatividade em alta!

Capricórnio (22/12 – 20/01) Preparativos de viagem ou novos planos no amor agitarão o clima. Aproveite o feriado para organizar ideias de um projeto e reinventar a vida. Investimentos poderão mudar: encontre alternativas para dar uma virada na sorte e diminuir pressões financeiras. Amor com surpresas gostosas e mais atitude. A semana trará novidades de trabalho e reencontros especiais.

Aquário (21/01 – 19/02) Sentimentos profundos envolverão o amor, os filhos ou uma relação especial num clima mágico. Aproveite o feriado para trocar confidências, curtir momentos intensos e deliciosos na vida íntima, discutir novos planos com a família e apostar nos sonhos. Antigos padrões já não servirão mais. Plutão em seu signo anuncia uma grande mudança no projeto de vida.

Peixes (20/02 – 20/03) Realize um velho sonho, comemore vitórias e comece uma fase de mais satisfação e prazer na vida íntima e familiar. Clima romântico, carinho e maior entendimento intensificarão o amor. Imprima mais emoção nas relações próximas, deixe a casa mais bonita com detalhes e soluções originais. Reencontros ocasionais criarão uma atmosfera mágica: receba pessoas queridas!