Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (17/03) para seu signo

17/03/2024 02:00, atualizado 17/03/2024 02:00

Áries (21/03 – 20/04)Lindas lembranças virão à mente, carregadas de emoção, neste domingo. Curta momentos carinhosos em família, ou organize álbuns de fotos e arrume suas bagunças. O dia convidará ao relaxamento no sossego do lar ou junto à natureza. Equilibre suas energias e se fortaleça interiormente. Aproveite também para reencontrar amigos e desfazer confusões nas relações.

Touro (21/04 – 20/05)Palavras doces e carinhosas vão reaproximar amizades que andam distantes. Circule, converse com amigos e some forças com seu grupo. Aproveite o domingo também para ler, pesquisar cursos e assuntos do seu interesse. Novidades aparecerão "do nada" hoje. Espere por surpresas gostosas e inspiradoras. Mudanças na carreira trarão mais protagonismo e liberdade.

Gêmeos (21/05 – 20/06)Aproveite o domingo para fazer umas comprinhas, planejar investimentos futuros e desfazer confusões nas contas. Programe pagamentos e ganhe tranquilidade. Os relacionamentos profissionais continuarão aquecidos. Você terá boas notícias na área financeira e motivos para comemorar. Novo caminho se abrirá na carreira. Firme sua reputação e brilhe publicamente.

Câncer (21/06 – 22/07)Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele neste domingo. Programe um dia sossegado e recupere suas forças com autocuidado, contemplação da natureza e atividades ao ar livre. Valerá viajar, caminhar no parque, visitar uma exposição de arte ou curtir um cineminha com pipoca. Cultive a serenidade e o amor-próprio, o resto virá naturalmente a seu tempo.

Leão (23/07 – 22/08)Relaxe, durma mais, dê atenção aos sonhos, respire, recarregue as baterias e equilibre suas energias. Mudanças virão para melhor nesta fase de reestruturações e de busca de um sentido maior para a vida. Assuma seus poderes e embarque em novas experiências. Desapegos também entrarão no menu, siga em frente com mais leveza, paz de espírito e liberdade!

Virgem (23/08- 22/09)Encontros e interações de hoje serão carregados de emoção. Curta momentos de puro carinho e magia neste domingo e deixe a vida fluir naturalmente. Mercúrio trará respostas existenciais e íntimas. Reflita sobre o futuro e caminhos a seguir. Associações e parcerias serão positivas. Você poderá começar um novo trabalho ou diversificar atividades e ganhar maior prestígio.

Libra (23/09 – 22/10)Visualize o que quer para o futuro e se organize. O domingo trará clareza sobre os caminhos a seguir no trabalho e como implantar uma rotina mais saudável. Aproveite para cuidar do corpo e recuperar sua vitalidade. Mudanças no lifestyle beneficiarão a saúde e tornarão o cotidiano mais agradável. Foque nos assuntos práticos e reinvente a vida. Poder de conquista em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)Planeje uma viagem ou receba pessoas queridas de fora. O domingo será animado e divertido, prazer e entusiasmo estarão de volta. Valerá aproximar quem está distante com videochamadas e palavras carinhosas. Aumente a autoconfiança e a segurança nas relações. Ninguém conseguirá abalar seu humor hoje. Desenvolva maior tolerância ao lidar com as diferenças.

Sagitário (22/11 – 21/12)Troque confidências com a família e compartilhe os sonhos. Este será um momento especial para aprofundar vínculos especiais em sua vida, planejar mudanças e resolver assuntos de moradia. Encontre seu lugar e invista em mais conforto e segurança. Antigas mágoas e ressentimentos simplesmente desaparecerão. Finalize o passado e renove os sentimentos.

Capricórnio (22/12 – 20/01)Aproxime irmãos, amplie o diálogo com a família e harmonize os relacionamentos próximos. O domingo trará empatia nos encontros, conversas carinhosas e entendimento nas relações. Caminhos do coração estarão abertos. Cultive a alegria, pense positivo e aposte em maior receptividade. Prazeres diferentes e uma dose maior de romantismo intensificarão o amor.

Aquário (21/01 – 19/02)Programe a agenda da semana e se organize. Trabalho e saúde serão assuntos em destaque neste domingo. Não se iluda com promessas vagas de aumento de salário ou com propostas mirabolantes de investimentos. A fase pedirá pés no chão e soluções práticas para vencer os desafios financeiros e administrar seus recursos com segurança. Conte com suporte da família.

Peixes (20/02 – 20/03)Eleve os sentimentos e experimente uma dimensão maior do amor. O domingo trará momentos deliciosos com o par, filhos ou alguém especial. Clima divertido, paixão, perspectivas mais amplas e entusiasmo com novos projetos vão colorir o dia. Espalhe energias positivas por onde passar e encante. Escolhas serão feitas com mais segurança. Determine planos de longo prazo.