Horóscopo de 1/2: veja previsão para esta quarta

Data estelar: Lua Vazia das 8h59 até 17h12

O problema de nossa humanidade reside no imenso apego que ela tem em relação aos frutos de suas ações, porque se despojada fosse e não se inquietasse tanto com que as coisas dessem certo ou errado, ou que produzam miséria ou riqueza, ou que sejam vistas assim ou assado pelas outras pessoas, nem sequer de ansiedade sofreria, porque agiria com leveza, e a própria leveza a protegeria e conduziria ao melhor resultado possível. A vivência humana do dia a dia é bem distante disso, e não por outro motivo que o do apego aos frutos das ações.

Agir com desapego é um enigma que nossa humanidade não decifra com facilidade, e que, enquanto não o decifra, é devorada por ele, repetindo os mesmos dramas em todos os lugares do mundo, com diferentes colorações e endereços, mas o drama é o mesmo, o apego ao fruto das ações.

ÁRIES: Os trancos e solavancos nem sempre devem ser evitados, porque em alguns casos servem de alerta para você desacelerar e se adequar ao ritmo dominante, que no caso seria lento. Nem tudo é um desafio, há sossego também.

TOURO: A sensação de insegurança não é necessariamente um aviso de algo errado que esteja prestes a acontecer, às vezes é um ânimo que passa por você e que não tem a menor importância. Continue fazendo seus planos, despreocupe.

GÊMEOS: Tomar iniciativas é preciso, mas não a toda hora, porque há momentos em que é melhor observar qual é o sentido que as coisas tomam e acompanhar o movimento, sem tentar intervir ou dominar absolutamente nada.

CÂNCER: Há dias em que a consciência pesa, porque dá a impressão de que se perdeu tempo demais, e que não será possível se recuperar dessa. Evite se aprofundar demais nesse ânimo, porque sua alma sabe que passa. Vai passar.

LEÃO: Há dias em que parece haver uma conspiração em andamento, ou que as pessoas piraram de vez, porque fica difícil entender como pode tudo ser tão diferente do combinado e ninguém dar por isso. Tenha calma, isso passa.

VIRGEM: Faça o que seja adequado e possível, nada além, porque se hoje você se exigir um desempenho acima do normal, provavelmente o tiro sairá pela culatra. Procure dar continuidade ao que está em andamento, sem arrumar encrenca.

LIBRA: Um dia tudo parece certo e no lugar adequado, no dia seguinte o mesmo cenário não dá a mesma impressão, muito pelo contrário. Não se importe muito com isso, porque as coisas estão fora da ordem temporariamente.

ESCORPIÃO: Você percebe algo estranho no ar, mas não é nenhuma conspiração contra sua pessoa, apenas é um momento de desorientação geral, que vai passar sem deixar rastros, desde que tudo seja encarado com bom humor.

SAGITÁRIO: Depender do que certas pessoas façam ou desfaçam é arriscado, mas inevitável também, porque raras são as coisas que possam ser feitas sem ajuda de ninguém. Aceite, por isso, as complicações inerentes aos relacionamentos.

CAPRICÓRNIO: Quando as coisas começam tortas, dificilmente endireitam no caminho, porque mesmo sendo isso possível, ao mesmo tempo é bastante improvável que as coisas endireitem. Melhor despreocupar e tratar tudo com leveza.

AQUÁRIO: O mesmo desejo pode não ser tão satisfatório assim realizar todas as vezes, sua alma precisa usar o discernimento e a intuição para conseguir reconhecer quando seria pertinente se orientar por um desejo, e quando não.

PEIXES: Os humores oscilam sem prévio aviso, e isso não há de se tornar um drama insolúvel, porque é como as coisas são e funcionam neste planeta. Melhor aceitar logo o que não se pode mudar, e aproveitar o que seja disponível.