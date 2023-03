Horóscopo de 10/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua míngua em Libra.

É contraproducente dividir o mundo entre mocinhos e bandidos, porque neste planeta belo e assustado em que existimos o bem não é tão puro assim, nem tampouco o mal é tão hediondo quanto o pintam, está tudo misturado e somente parece haver uma divisão clara e consistente entre os dois bandos porque nossa humanidade pratica a arte da hipocrisia e, também, porque inventou o inconsciente para fingir que não sabe o que sabe e, assim, viver uma vida de simulações tragicômicas.

A realidade não é dividida, é toda junta e misturada, e a melhor perspectiva para nossa civilização é aprendermos a navegar nela com destreza, abandonando o vício da hipocrisia e dando por encerradas as atividades inconscientes, porque ao futuro não ingressarão nem os otimistas nem os pessimistas, mas os realistas.

ÁRIES: O panorama é complexo, porque envolve uma trama de relacionamentos na qual se misturam adversários e pessoas favoráveis a você, e todas cumprem um papel importante, portanto, não se trata de vencedores ou derrotados.

TOURO: As pessoas incentivam você a seguir em frente porque não são elas as que terão de arcar com a responsabilidade de estarem no campo de batalha. Por isso, acate o incentivo, mas decida você o momento de agir ou de esperar.

GÊMEOS: Aprimore a busca por se envolver em algo que tome de assalto seu coração, algo que detenha sumariamente todos os questionamentos e dilemas, algo que eleve sua alma ao patamar pressentido sobre o que é a vida.

CÂNCER: Enquanto a alma sonha com lugares distantes e se sente mais familiarizada com esses do que com o meio ambiente que habita, acontecem coisas que validam esses sonhos, porém, seu corpo continua estando aqui e agora.

LEÃO: O melhor que você pode fazer diante dos fatos que se apresentarem é evitar tirar conclusões precipitadas e, ao contrário disso, tomar um bom tempo para investigar as suspeitas até se deparar com a verdadeira realidade.

VIRGEM: Alguma vantagem as pessoas sempre pretendem obter, de absolutamente tudo, até de situações que não comportariam. É importante ter ciência disso, porém, mais importante ainda é saber como sair desse jogo.

LIBRA: A necessidade é a verdadeira mãe do destino, enquanto os desejos são os progenitores de todas as encrencas, boas e más, em que sua alma se envolve. Sintonizar necessidades e desejos é a verdadeira alquimia da vida.

ESCORPIÃO: No meio do variado cardápio de possibilidades criativas se misturam algumas encrencas que parecem ter tudo para serem boas, mas que a prática revelará que são decepcionantes, quando não tiros que saem pela culatra.

SAGITÁRIO: As pessoas ajudam, mas as pessoas atrapalham também. As pessoas podem proporcionar paraísos, mas também infernos que não acabam mais. O mundo dos relacionamentos não é uma dimensão segura, apesar de inevitável.

CAPRICÓRNIO: Ou você decide pensar seus próprios pensamentos, ou sua alma naufraga no oceano de pensamentos que se pensam sozinhos. Não há nada mais importante do que você comandar sua própria mente. Nada mais importante.

AQUÁRIO: Todos gostaríamos de existir num universo de magia, no qual seria necessário apenas idealizar para que as coisas se realizem por si sós. Ainda bem que nada é assim, porque imagine você realizar tudo que você pensa.

PEIXES: Suspeitas sempre haverá, porque as pessoas são cheias de vieses e sua alma ao mesmo tempo é sensível o suficiente para ler nas entrelinhas. Só que nem sempre há algo interessante e digno de destaque nas entrelinhas.