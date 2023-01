Horóscopo de 11/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Por mais que a ansiedade continue te fustigando com urgências indefinidas, tudo que de melhor poderias fazer com tua vida envolve tempo e cuidado constante. Numa semente de pequeno tamanho se encontra encerrada a potencial árvore frondosa, que só sairá dela passando por todas as etapas que conduzam do potencial ao real.

A ansiedade é tua inimiga, mas em vez de tentar te livrar dela, melhor fazer amizade, porque ela ainda vai te acompanhar bastante no caminho de tua evolução, e precisarás ter longas conversas com ela, para aplacar sua urgência e todos os truques que ela usa para te convencer de que sem ela tua alma estaria perdida.

A ansiedade é um alarme, mas se um alarme toca o tempo inteiro ele perde sua função e em vez de ser útil passa a se tornar um problema.

ÁRIES: As pequenas coisas do dia a dia fazem enorme diferença, quando funcionam normalmente brindam com alegria e leveza, quando empacam e desandam produzem comoções que não ajudam em nada, pelo contrário, atrapalham.

TOURO: A valorização que você busca não está apenas na apreciação que as pessoas façam de sua presença, mas também no olhar que você der sobre sua própria alma, sendo sincera e realista a respeito de tudo que anda acontecendo.

GÊMEOS: Apesar de a mente enxergar tudo dividido em partes, uma realidade fragmentada, por trás dessa aparência há um fio condutor que alinhava todos os acontecimentos, lhes brindando com sentido e significado. Essa é a realidade.

CÂNCER: Entre como tudo deveria ser e como as coisas são não há um abismo intransponível, desde que seus princípios sejam praticáveis, porque se você se agarrar a ideais impossíveis, essa diferença será abissal mesmo. Melhor não.

LEÃO: Mente e coração só estão em conflito porque nossa humanidade inventou que só a razão deveria servir de instrumento de orientação, mas se as emoções fossem valorizadas, então teríamos mais equilíbrio no andar.

VIRGEM: Nunca se sabe ao certo se a iniciativa que vai ser tomada será bem sucedida, a alma precisa lidar com a incerteza da melhor maneira possível, porque é inevitável. Não há melhor remédio para isso do que a indiferença.

LIBRA: Agora é quando a alma precisa se retirar por um tempo da cena, mas provavelmente não há espaço nem tempo para isso, dados os compromissos que devem ser cumpridos. A solução é se esconder atrás de um personagem.

ESCORPIÃO: Os interesses e as emoções convergem para este momento, e sua alma sabe que precisa se articular socialmente de tal maneira que os dois se mantenham unidos, em solidariedade. Isso é o mais importante agora.

SAGITÁRIO: Agora é quando sua alma está exposta o suficiente para comprovar que as ações que empreende tem repercussões, seja através de críticas, de elogios, ou da emoção decepcionante de ser ignorada, o que seria um horror.

CAPRICÓRNIO: A mente se abre para novas possibilidades, que sua alma há de acolher, porque este é o momento de ampliar o panorama, lutando contra a inércia que manda se fechar em si, desprezando a necessária aventura de viver.

AQUÁRIO: Uma pulga atrás da orelha, uma coceira que não se pode coçar, haveria condições mais irritantes? Provavelmente haja, sim, porém, não se trata de competir para ver o que irrita mais, e sim, fazer algo a respeito.

PEIXES: Ainda que no pensamento contemporâneo se encontre a necessidade de se libertar do olhar alheio sobre nós, nada na natureza existe apenas para si mesmo, ou por acaso o aroma da flor seria somente para ela? Claro que não!