Horóscopo de 11/3: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Do púlpito de nossa vaidade individualista revestida de argumentações morais sobre como as coisas devem ser, e observando que nada é como deveria ser, se tivéssemos poder suficiente é certo que já teríamos caído na tentação de extinguir o reino humano, sem nos importar com o desequilíbrio cósmico que isso provocaria.

Ignorantes que somos, nossa miséria consiste em nos convencermos de que existimos no exílio, e que tudo que nos diz respeito por aqui está desvinculado de qualquer dimensão além de nós mesmos. Nós nos declaramos centro do Universo, e talvez o sejamos, mas ainda como o potencial futuro de quando tenhamos aberto a percepção de que o único objetivo da existência do reino humano é se transfigurar num poderoso centro irradiador de vida mais abundante a tudo e a todos.

ÁRIES: Alguma coisa precisa ser feita e essa tarefa geralmente recai sobre os ombros arianos, sempre dispostos a chutar o balde, sem importar as consequências. Dessa vez, porém, seria sábio medir as consequências. Melhor assim.

TOURO: A espiritualidade não está necessariamente nos templos supostamente dedicados a isso, a espiritualidade se encontra em todas as experiências que elevem sua alma do ânimo ordinário, a conectando ao extraordinário.

GÊMEOS: Certos aspectos dos relacionamentos não são fruto de experiências particulares suas, porque fazem parte de movimentos coletivos que se intrometem na vida privada das pessoas. Isso só pode se solucionar em conjunto.

CÂNCER: As emoções são sempre muito atrativas, porque falam verdades viscerais. Porém, há momentos em que elas atrapalham o raciocínio, que teria de ser muito mais prático, tendo em vista, por exemplo, resolver pendências.

LEÃO: Se tudo vai dar certo ou se vai ser um desastre, não há como garantir antecipadamente os resultados. A alma pressente, mas também a alma é cheia de temores que, apesar de elaborados, raramente se mostram verdadeiros.

VIRGEM: De um jeito ou de outro, haverá avanço neste momento, mas melhor seria que você tivesse um pouco mais de domínio sobre a situação, em vez de depender fortuitamente do que outras pessoas fizerem ou deixarem de fazer.

LIBRA: Algumas coisas que pareciam complicadas demais até pouco tempo atrás, sua alma descobre que não eram os monstros que pareciam, ou se monstros eram, deu para os domesticar, e agora comem na sua mão. É um progresso.

ESCORPIÃO: O mais importante do momento é você se entender da melhor maneira possível com as pessoas que lhe servem de referência, porque sem isso todo o resto continuará empacado. Faça disso sua prioridade, se liberte.

SAGITÁRIO: Faça o que estiver ao seu alcance para produzir harmonia, que é a melhor condição possível para todos os relacionamentos, algo que está disponível, mas que só pode ser acionado por livre e espontânea vontade.

CAPRICÓRNIO: O que começa de forma divertida, com o tempo se transforma em mais uma tarefa que você precisa sustentar. Como manter essa leveza de ser que toma conta da alma no início dos caminhos? Essa é a receita da alquimia.

AQUÁRIO: Para avançar, há de se ir além da zona de conforto, porque sua alma já descansou bastante e precisa seguir em frente, nem que seja para testar se as suas visões são realistas, ou se são fantasias que devem ser descartadas.

PEIXES: Alguns pequenos, porém, bem-intencionados movimentos que você fizer para garantir suas pretensões, tendem agora a dar mais resultados. Aproveitar ou não essa ocasião fica nas mãos de o quanto você quer ver tudo dar certo.