Horóscopo de 12/4: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

O uso de instrumentos e ferramentas é um dos indicadores da evolução humana, mas também é humana a experiência de se confundir e imaginar que a identidade se construiria por meio dos artefatos, sendo por esse caminho que nossa humanidade perde grande parte de sua humanidade, se esquecendo de que o instrumento só tem o alcance do humano que o usar.

Assim é que, mais uma vez, a humanidade se deixará absorver por um instrumento, dessa vez a inteligência artificial, desconsiderando que a inteligência não está na resposta, mas na capacidade de fazer as perguntas certas, e para fazer perguntas deve haver uma vontade que oriente, uma intenção subjetiva que promova o esclarecimento, porque quando uma pergunta é bem formulada, grande parte da resposta está potencialmente contida nela.

ÁRIES: O que precisa ser conversado há de acontecer no lugar certo, na hora certa, porque senão sua alma corre o risco de ver tudo se voltando contra ela, e esse, com certeza, não seria o objetivo. Melhor esperar e ver.

TOURO: Se cada obstáculo do caminho provocar irritação, então todo ser humano viveria sob essa sombra, e não é isso que acontece. Os obstáculos são inerentes à experiência de vida aqui na Terra, faça amizade com eles.

GÊMEOS: Está tudo certo, num mundo completamente incerto. Procure seguir em frente com seus propósitos sem se deixar abater por essa ansiedade demoníaca que tenta desintegrar os momentos lindos que podem ser experimentados.

CÂNCER: O que sua alma observa neste momento cala muito fundo, tanto que não é possível sequer conversar a respeito. Não importa, é até melhor que você guarde suas observações por enquanto, evitando opiniões e palpites.

LEÃO: Para você não gastar angústia com assuntos menores, os fazendo parecer importantes, é preciso observar tudo com realismo, sem aumentar nem diminuir a importância de nada. Tudo passa, como tanta coisa já passou.

VIRGEM: No ventre das dificuldades que tanto atazanam sua alma residem forças que precisam ser exploradas, mas isso só pode acontecer se a sua mente se aquietar e começar a enxergar potencialidades onde antes só via desgraças.

LIBRA: O caminho pode parecer duro à sua alma, mas por enquanto é esse que está determinado, e quando seu humor melhorar, você verá que não era tão duro assim o caminho, porque sempre há circunstâncias disponíveis para aliviar.

ESCORPIÃO: Sempre há uma forma de escapar da realidade, mas nem sempre essa seria a melhor estratégia. Na verdade, não há uma receita de bolo que produza sempre o mesmo resultado, porque a experiência humana é muito complexa.

SAGITÁRIO: No momento em que sua alma tiver a quase certeza de que será impossível conseguir algum acordo, será aí mesmo que a solução surgirá. Aposte na concórdia, porque assim você se livrará de um peso bastante importante.

CAPRICÓRNIO: As coisas são difíceis até que são postas em prática, porque no mundo concreto sempre se encontra uma forma de fazer ajustes e de retificar o roteiro. Ficar pensando e pensando é que torna as coisas difíceis.

AQUÁRIO: É tentador se apropriar de coisas e ideias, porque dentro da alma há uma identificação em marcha. Na prática, nada é de ninguém, porém, diante das leis terrestres, o mundo é cheio de alfândegas e de fronteiras.

PEIXES: A única forma de aliviar o peso que as obrigações determinam é dando conta de todos os deveres até se livrar deles, não importando que sua alma queira se distrair e perder tempo com assuntos aleatórios. É por aí.