Horóscopo de 17/2: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em sextil.

Procura não pesar a mão, porque nada está fácil para ninguém, cada ser humano, dentro do seu círculo de influência e circunstâncias, experimenta atualmente uma pressão muito maior de qualquer outra que tenha vivido anteriormente. Isso não significa que tua angústia não valha nada, porque seria ordinária, significa apenas que precisas entender que aquilo que te oprime não pode ser resolvido individualmente, são coisas do mundo, coisas que para serem administradas precisam da união das pessoas.

União, porém, é um tesouro oculto de nossa humanidade, que apesar de saber do valor dessa, ainda assim promove, na maior parte do tempo, a divisão e o confronto, porque exagera na nota do respeito que exige à individualidade, mas é tímida e insegura quando se trata de lutar para que a sociedade como um todo seja respeitada e beneficiada.

ÁRIES: Neste sagrado momento em que sua alma se sente segura, confiante e no domínio da situação, agradeça todos os perrengues do passado, abençoe todas as pessoas que ofenderam você, e siga em frente, há mais vida por aí.

TOURO: Tome as iniciativas necessárias para que o futuro se atualize, evite contar com a sorte nesse sentido, porque mesmo que esse seja um ingrediente fundamental, só poderia acontecer por meio das ações que você empreender.

GÊMEOS: Há situações que não é possível digerir de imediato e, por isso, não seria sábio reagir ou tentar resolver com rapidez. Procure levar o assunto para casa e, em silêncio, refletir com sabedoria até achar a saída.

CÂNCER: Se as pessoas fossem verdadeiramente racionais como apregoa a ciência, então não haveria nenhuma dificuldade na articulação dos relacionamentos grupais. Porém, as emoções subvertem toda ordem e planejamento.

LEÃO: Coragem não é ser imune ao medo, coragem é avançar a despeito da insegurança que atormentar você na intimidade dos pensamentos. Uma coisa é certa, o medo não transparece, é uma emoção solitária de nossa humanidade.

VIRGEM: Quando o panorama e amplia e sua alma enxerga perspectivas que a entusiasmam, é a hora de se deixar levar pelo espírito de aventura e se dispor a qualquer tipo de transformação para aproveitar o movimento. Viver.

LIBRA: As emoções não são nem nunca serão dispensáveis, porque ainda que na estrutura de nossa civilização não pareçam ter cabimento, mesmo assim elas são as únicas comprovações das verdades viscerais que circulam entre as pessoas.

ESCORPIÃO: De vez em quando, é preciso ter um tanto de equilíbrio, porque de outra maneira a alma fica muito desgastada A intensidade é a medida de seu destino, mas sua alma só consegue sustentar isso se tiver sossego também.

SAGITÁRIO: O nervosismo anda muito acentuado, e se comprova através da precipitação com que as pessoas se lançam em busca de satisfação, ou nas reações desmedidas que apresentam a questões que nem tanta importância teriam.

CAPRICÓRNIO: A leveza e a alegria são condições essenciais para que a alma sinta que a vida vale a pena, porque as penas são múltiplas e conhecidas, sempre presentes, enquanto a leveza e alegria são exceções. Isso não.

AQUÁRIO: Conforto e segurança são condições essenciais para você preservar um ritmo de vida saudável, pois, sem essas condições muito rapidamente a alma mergulha num turbilhão de emoções atravessadas e insalubres.

PEIXES: As maravilhas não são distantes nem muito menos sua alma se encontra exilada do paraíso, há maravilhas disponíveis nas entrelinhas do dia a dia, no meio de todas as questões que você faz no automático. Tudo por aí.