Horóscopo de 18/2: veja previsões para este sábado

Data estelar: Sol ingressa em Peixes.

Vivemos simultaneamente em dois mundos bem diferentes, o objetivo e o subjetivo, porém, consideramos que o objetivo, por ter forma definida, seja mais real e determinante do que o subjetivo, cujos contornos são difusos e invisíveis, e vivemos isso com uma naturalidade tal que só poderia vir de alguém convencido de que sabe tudo sobre a vida.

Este transtorno de percepção é antigo e contamina os conceitos advogados pela Astrologia tradicional, que valoriza a sequência dos signos no sentido anti-horário, desconsiderando o simultâneo movimento horário. Como resultado, o signo de Peixes é visto apenas como fim de ciclo, de encerramento, quando na verdade é por aqui que se inicia e reinicia, todos os anos, a eterna aproximação ao Divino, que ocorre na esfera subjetiva, essa mesma que não parece tão real quanto a objetiva.

ÁRIES: Consolide aquilo que você vem tentando acertar, este não é um momento para avançar, mas para que o avanço feito até aqui possa ser considerado seguro e estável. Essa condição ajudará você nos próximos passos.

TOURO: A diferença entre o passado e o futuro consiste em que, enquanto o passado possui uma inércia própria que o faz se repetir automaticamente no presente, o futuro só pode se atualizar através de seu atrevimento de agir.

GÊMEOS: As impressões que os acontecimentos exercem sobre sua alma não podem ser digeridas de imediato, requerem um tanto de reflexão, que só poderia acontecer com você tomando distância de tudo e de todos temporariamente.

CÂNCER: Agora é tudo uma questão de articular da melhor maneira possível os interesses que as pessoas representam e, como são pessoas, também as emoções desencontradas que cada uma delas carrega em seu ventre. Nada fácil.

LEÃO: Agora é um bom momento para você se atrever a avançar, com medo ou sem medo, porque é irrelevante se orientar pelas inseguranças, o que importa é você se atrever a dar os passos necessários para avançar, só isso.

VIRGEM: O espírito de aventura há de ser venerado, porque sem ele os seres humanos ainda moraríamos em cavernas, nunca teríamos saído delas e continuaríamos sendo alimento dos animais Se lance você à aventura da vida.

LIBRA: Perceba suas próprias e viscerais emoções para, assim, ter clareza sobre as emoções das pessoas com que você se relaciona. Este é um momento em que a razão não trará a você a clareza que só as emoções poderiam fornecer.

ESCORPIÃO: O sossego que sua alma pretende agora será encontrado fazendo as pazes com as pessoas que representam os mais intensos conflitos dos últimos tempos. É necessário fazer acordos, exigir menos e conceder mais. Só assim.

SAGITÁRIO: As pessoas andam bastante nervosas e impacientes, e não esperam que nada lhes seja oferecido, se precipitam a arrancar das mãos o que essas mãos ofereceriam sem nenhum tipo de resistência. Você é uma pessoa.

CAPRICÓRNIO: Os bons momentos não precisam ser exceções, mas a regra do dia a dia. Os bons momentos parecem ser exceções porque a cultura enfatiza o esforço sofrido para se obter qualquer coisa que o valha. Isso não.

AQUÁRIO: Há coisas que não deveriam existir, mas que estão instaladas na sala, como uma visita indesejada. É importante você definir que situações sejam essas e, a seguir, fazer o possível para se livrar delas. Aí sim.

PEIXES: Está tudo ao alcance da mão, mas, como dizia Pitágoras, o problema dos humanos é ficar buscando longe o que está próximo Continue você buscando a grandeza distante, mas não deixe de atender ao que está próximo.