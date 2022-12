Horóscopo de 28/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Netuno em sextil.

Se nossa humanidade se interessasse tanto pela alegria quanto se importa com a severidade, pelo menos haveria equilíbrio em nossa civilização, mas a própria coluna vertebral do mundo é a severidade, a insistente percepção de que para conquistar a Graça Divina há de se mutilar a realidade, lhe extirpando, com quaisquer meios disponíveis, mas sempre rigorosos e punitivos, qualquer sinal de levitação graciosa, que é a própria manifestação do Divino. Vai entender nossa humanidade!

A porta está aberta, mas não se pode obrigar ninguém a passar por ela, porque o caminho de aproximação ao Divino não se pode forçar, há de ser empreendido por vocação, e é pela administração de nossos dilemas mais íntimos e verdadeiros que, em nosso coração, decidimos qual é a distância entre o céu e a terra.

ÁRIES: É muita coisa para digerir em muito pouco tempo, portanto, não ocupe sua mente com a tolice de ter de resolver nada só porque o ano está terminando. Os anos começam e terminam ao mesmo tempo, só há continuidade.

TOURO: Exponha suas ideias mais ousadas às pessoas que tenham paciência e humor para as ouvir, porque além de suas ideias têm também as apreciações que se pode fazer delas, uma informação que ajuda a ter firmeza.

GÊMEOS: Aquilo que parece impossível é apenas um estado temporário de percepção, porque você já teve a mesma experiência em outro tempo, quando aquilo que, hoje em dia, é natural e espontâneo parecia fora do seu alcance.

CÂNCER: Aquilo que as pessoas confidenciam a você neste momento não é nenhuma novidade, mas é importante valorizar a situação. As trocas de intimidade nas informações sentam as bases das alianças e das inimizades também.

LEÃO: A complexidade do cenário não descansa, apesar de sua alma estar exausta deste ano que se encerra. Aceite tudo sem tirar nem agregar nada, mas contemplando como as coisas são e navegando por elas sem preocupação.

VIRGEM: Tome a iniciativa de se aproximar das pessoas que representem a perspectiva de facilitar seus planos. Faça isso sem o menor pudor, porque agir por interesse não há de ser algo que contrarie quaisquer princípios. Tudo natural.

LIBRA: A insatisfação é a irmã gêmea do desejo, porque se a sua alma estivesse sempre satisfeita não haveria nenhum desejo coçando para ser realizado. Aceite a insatisfação e use sua força para embarcar em outra aventura.

ESCORPIÃO: A dinâmica é excitante, há atração suficiente para a alma se sentir envolvida nos acontecimentos, mesmo que, de forma objetiva, nada tão importante esteja acontecendo. É tudo uma questão de emoção absoluta, ou não?

SAGITÁRIO: Sossegar não pareceria atraente, porém, diante da complexidade das coisas que acontecem e do que as pessoas dizem, o melhor a fazer seria buscar o lugar em que sua alma se sinta confortável e em segurança.

CAPRICÓRNIO: É nas pequenas coisas, naquelas que de tão cotidianas acabam banalizadas e desvalorizadas, que sua alma encontrará agora aquele tipo de regozijo que parecia perdido na bruma do tempo. Pequenas e deliciosas coisas.

AQUÁRIO: Se tudo dará certo ou se tudo dará errado, não há uma resposta simples para mais nada no estado atual do mundo, que é o cenário em que sua alma tenta emplacar a realização de suas pretensões. Tudo é muito complexo.

PEIXES: Sua alma conversa agora com o futuro, se projetando a cenários ideais, cuja perspectiva de realização não importa tanto agora, quanto desfrutar do regozijo real que advém dessa projeção. Navegar no futuro é preciso.