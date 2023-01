Horóscopo de 29/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Marte em trígono, Mercúrio e Urano também.

Se durante a semana passada não tiveste boa vontade suficiente para cumprir as tarefas e desempenhar tuas responsabilidades, mas agora, que é domingo, teoricamente um dia dedicado ao descanso, te sentes com a corda toda para produzir e te expressar, por que deverias continuar te adaptando a uma agenda que te exila das sensações e pressentimentos, condições essas que te conectam a uma existência maior e melhor?

O tempo é a matéria prima da construção do teu destino e tu precisas te apropriar dele, te organizando por meio das sensações e pressentimentos que te conectam a esse fluxo misterioso que é o tempo, cuja alma é a eternidade, em vez de continuamente te obrigares a te adaptar a uma agenda mecânica, sem alma, sem sentimentos nem nada que te ajude a viver todas as conexões que se encontram disponíveis.

ÁRIES: O que importa se hoje, classicamente, é um dia de descanso, mas sua alma está em outra sintonia? Importa mesmo que você outorgue importância ao que sua alma determina, sem se importar com o cenário em que acontece.

TOURO: Não importa que as ideias sejam suas ou não, o que importa é você participar o mais ativamente possível do processo de realizar o mínimo possível, para que não aconteça novamente de as boas ideias se perderem nas brumas.

GÊMEOS: Sorte não é o que acontece, sorte é o que você consegue fazer com o que acontece, isso sim. Muita gente pode ter a sorte grande em suas mãos e, mesmo assim, continuar se queixando de quão ruim a vida é para elas.

CÂNCER: Não seria recomendável você se refugiar em ambientes artificiais na tentativa de tomar distância da complexidade do cenário mundial. É melhor que sua alma se mantenha bem informada, e antenada na realidade mais real.

LEÃO: Busque ajuda, busque as pessoas que podem colaborar com seu caminho, porque ainda que elas compliquem o cenário, já que cada pessoa tem sua própria opinião, a força do conjunto merece ser buscada e conquistada.

VIRGEM: Ter domínio sobre o que acontece é ideal, mas nem sempre possível, e quando chegar a hora em que você tiver de renunciar a essa condição, procure se munir de confiança, porque tudo dará certo mesmo assim.

LIBRA: Se você mudar o ponto de vista com que julga a realidade atual, certamente apreciará um cenário muito melhor, promissor. Às vezes, os sentimentos se apegam desnecessariamente ao passado, enquanto ocorrem outras coisas.

ESCORPIÃO: As emoções são o tempero da realidade, a mais fiel e visceral tradução dela. Por que será então que milhares de pessoas fazem de tudo para se livrarem das emoções, como se essas existissem somente para atrapalhar?

SAGITÁRIO: Há coisas que você pode fazer sem ajuda, mas há outras que sua força não alcança a dar conta. Essa distinção é muito importante, porque brinda com fundamento para você sair de si e se lançar à experiência social.

CAPRICÓRNIO: Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer movimento leva à perdição, mas, para quem tem objetivos definidos, mesmo que se perca ou desoriente em vários momentos, ainda assim não conseguirá se confundir.

AQUÁRIO: Ponha ordem nas emoções, porque nesta parte do caminho você precisa de toda a lucidez possível para lidar com os acontecimentos, não porque sejam dramáticos, mas porque seus projetos voltam a entrar na pauta.

PEIXES: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica cansada antecipadamente, meio tonta, mas mesmo assim ciente que deve seguir em frente, porque há muita coisa em jogo e vale a pena prestar atenção.