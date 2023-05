Horóscopo de 5/5: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Cheia em Escorpião.

O Universo é um colossal sistema de distribuição de Vida, que circula através das entidades que o compõem, sejam essas galáxias, sistemas solares, planetas, reinos da natureza, indivíduos e também os átomos que os compõem, integrando o infinito e o infinitesimal.

Se nossa consciência estivesse livre das densidades que a ambição desmedida, o ciúme, a inveja, a cobiça e o ódio provocam, participaríamos das correntes de Vida nos engrandecendo na mesma medida em que a distribuímos, especialmente hoje, em que a Lua Cheia nos alinha à constelação das Plêiades.

Existirmos autocentrados em nossos problemas e egoísmo se opõe à distribuição de Vida, e nos provoca mal-estar, irritação e sexualidade exacerbada, porque a Vida não quer ser represada, mas distribuída.

ÁRIES: As certezas aliviam, porém, merecem questionamento, porque uma coisa é sua alma precisar descansar das tensões, outra diferente é enfiar uma certeza goela abaixo por decreto, a despeito dos fatos as desmentirem.

TOURO: É cansativo ter de viver tensões nos relacionamentos, mas ao mesmo tempo as coisas mudaram muito e isso cria reflexos importantes na dinâmica do trato social. Isso há de ser levado em conta diante das tensões.

GÊMEOS: Na lógica do mundo, há culpados e vítimas, mas dentro da perspectiva do funcionamento do Universo em que tudo se movimenta e é, só há necessidades que precisam ser supridas para tudo continuar em frente.

CÂNCER: Observe as pessoas e saiba também que sua alma é observada, porque está todo mundo bastante desnorteado com a condição atual da civilização, e há uma carência de exemplo e de liderança. Situação complexa.

LEÃO: Estar em segurança, com a alma confortada, nada melhor poderia acontecer. Aproveite o momento, mas procure entender que essas condições não são o destino final, apenas um oásis para você se refrescar, e seguir em frente.

VIRGEM: Os preconceitos provocam prejuízos a todas as pessoas, tanto a quem viver de acordo com esses quanto também às pessoas que são vítimas desses. Ampliar os pontos de vista de acordo a necessidade é o remédio fundamental.

LIBRA: Em nome do progresso a alma aceita se meter em algumas encrencas, sempre temerosa de dar um passo em falso. Porém, na vida não há como progredir dentro de uma zona de conforto, há de se aceitar uma dose de risco.

ESCORPIÃO: As cobranças entre as pessoas são reflexo da desorientação que elas sofrem, que inconscientemente transferem para as pessoas com que se relacionam, num carrossel interminável de acusações e vitimizações.

SAGITÁRIO: É melhor não tirar conclusões precipitadas sobre o que acontece, mas observar com imparcialidade e tomar um bom tempo para analisar todos os detalhes. Isso evitará que você tome atitudes precipitadas.

CAPRICÓRNIO: Passar tempo demais sem satisfazer desejos resulta em que, diante das condições tensas e cheias de vida do momento, a alma tende a querer fazer mais do que conseguiria, e acaba enfiando os pés pelas mãos.

AQUÁRIO: Mantenha a flexibilidade para mudar de planos a qualquer momento. As coisas andam muito loucas e imprevisíveis, e manifestam mudanças súbitas de rumo que requerem muita flexibilidade para serem aproveitadas.

PEIXES: Pensar com clareza, objetividade e, principalmente, imparcialidade, se você se exercitasse diariamente nesse sentido, garanto que muitas dores, angústias e sofrimentos deixariam de existir. Sem mágica.