Horóscopo de 7/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Mercúrio completa sua máxima aproximação à Terra.

Que tuas reflexões sejam imparciais e sinceras! Para que o resultado desse exercício seja o esclarecimento, e não uma névoa densa de argumentos e justificativas para te esconder da vida, porque ela te intimida e porque tu sentes que não estás à altura dela.

Eu posso te afirmar que, não importando em que condições limitantes existas ou tenhas te desenvolvido, tu tens capacidade de as transcender e escrever teu próprio roteiro, mas com a mesma firmeza devo te afirmar que isso não é algo que acontecerá pelo mero fato de respirares entre o céu e a terra, senão porque te dediques a refletir de forma sincera e imparcial sobre o andar de tua existência, com o firme intuito de te apoiares em decisões realistas, substituindo os românticos pessimismos e otimismos que tanto desgaste provocam.

ÁRIES: Ideal seria que num abrir e fechar de olhos a realidade mudasse completamente. Isso só é assim no mundo dos sonhos, cuja importância há de ser apreciada, mas sem negligenciar a realidade prática, que tem outro ritmo.

TOURO: Muitas coisas precisam ser conversadas abertamente, mas é preciso encontrar a oportunidade perfeita para isso, já que por serem assuntos bastante delicados, se expostos a qualquer hora podem se tornar contraproducentes.

GÊMEOS: Se houvesse certezas absolutas não existiria a ansiedade nem tampouco estas palavras que você lê agora. A imprecisão de nosso entendimento sobre a realidade é absolutamente humana, sem isso, seríamos outros.

CÂNCER: É oportuno tomar iniciativas, desde que você tenha forjado alguns planos nos dias anteriores, porque se assim não for, melhor reter a vontade de agir, já que provavelmente ela seria precipitada. Melhor isso não.

LEÃO: A realidade pesa na alma, porque as coisas não são como deveriam ser, ou porque aquilo que você esperava acontecer foi deixado de lado, enfim, argumentos diversos que agregam peso. Porém, isso vai passar, e o humor voltar.

VIRGEM: Na coreografia complexa de relacionamentos sociais, alguns vínculos são feitos por puro interesse e estratégia, sem que necessariamente haja outra emoção envolvida que a da cobiça. Sem julgamento.

LIBRA: De alguma forma, sua alma precisa cortar os laços com uma boa parte do passado que, representada por algumas figuras com que você se relaciona, ocupa um tempo da atualidade que é verdadeira perda de energia.

ESCORPIÃO: Na mesma proporção da amplitude do seu entendimento a respeito da vida acontecerá também a melhora que você tanto busca, mas que escorre por entre os dedos o tempo todo. Só isso é necessário, ampliar o entendimento.

SAGITÁRIO: Agora é propício amarrar as pontas soltas e se livrar das questões que outrora pareciam importantes, mas que as circunstâncias e a passagem do tempo demonstraram ser fúteis demais para merecerem tanta atenção.

CAPRICÓRNIO: Apesar de você não entender racionalmente tudo que acontece, mesmo assim sua alma pressente viver um tempo fora do comum. Esse pressentimento se transformará, aos poucos, no entendimento que agora é ausente.

AQUÁRIO: Nada demais nem nada de menos acontece, porém, a alma é tomada por sensações que parecem sobrenaturais. Encare isso com leveza de espírito, porque tampouco é nada demais nem de menos, apenas algo que acontece.

PEIXES: Há de haver lugar e tempo para tudo e para todos, porque se uma pessoa ocupar todo o cenário e não deixar as outras se expressarem, isso desidratará os vínculos que, de outra maneira, poderiam trazer grande felicidade.